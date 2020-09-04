Ankara'da ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi. - ANKARA