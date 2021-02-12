Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)

12.02.2021 12:52
Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt evlerinde saklandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına aılndı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt evlerinde saklandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına aılndı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 63 bin 945 TL, 1882 dolar, 450 euro ve 500 sterlin para ile yasaklı yayınlara ait yazılı dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)
Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)
YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı Nallıhan'da tefecilik iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika


Son Dakika
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:18:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement