Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2) - Son Dakika

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt evlerinde saklandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına aılndı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 63 bin 945 TL, 1882 dolar, 450 euro ve 500 sterlin para ile yasaklı yayınlara ait yazılı dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.