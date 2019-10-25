Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53...
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Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 39'u yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 39'u yakalandı.
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