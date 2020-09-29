Son dakika haber! Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyon sonucunda Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 29 Eylül Salı günü FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Utku Şimşek/İHA)