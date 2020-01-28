Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 10'u, gözaltına alındı.

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 10'u, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcı olduğu ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 10'u, gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:13 Kaynak: DHA
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