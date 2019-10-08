Ankara'da 'bylock' operasyonu: 11 gözaltı
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ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.
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