Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bylock Operasyonu

Ankara'da Bylock Operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 9'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara'da Bylock Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 9'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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