Ankara'da Bylock Operasyonu
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 9'unun yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, ByLock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin 9'unun yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü ve şu ana kadar 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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