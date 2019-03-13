Son Dakika Haberleri: Ankara'da Bylock Operasyonu

Ankara'da Bylock Operasyonu

1 saat önce

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 44 kişi hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği 44 şüpheli için yapılan operasyonda 11 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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