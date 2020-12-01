Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı 20 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, 17-25 Aralık kumpas operasyonlarının ardından istifa eden daha sonra FETÖ operasyonlarında yakalanarak, tutuklanan Bingöl eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.