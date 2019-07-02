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Ankara'da ByLock operasyonu

39 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara'da ByLock operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Söz konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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