Ankara'da ByLock operasyonu
39 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz
konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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