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Ankara'da ByLock operasyonu

1 saat önce

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara'da ByLock operasyonu, System.String[]

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen serbest meslek sahibi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltı işlemleri devam ediyor.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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