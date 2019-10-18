Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 şüpheliyi yakaladığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
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