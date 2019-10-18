Son Dakika Haberleri: Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

48 dakika önce

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı.

Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 şüpheliyi yakaladığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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