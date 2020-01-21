Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
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