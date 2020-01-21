Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı
6 saat önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
ANKARA, -
Son Dakika Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!