Ankara'da Bylock operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bylock operasyonunda gözaltı kararı verilen 31 kişiden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 31 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(İHA)