Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)