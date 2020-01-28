Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı - Son Dakika

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Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 10'u yakalanmıştır. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir" denildi.
(İHA)
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