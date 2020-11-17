Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararı
17.11.2020 10:01
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 22 şüphelinin özel ve kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen GSM hatları üzerinden 'ByLock' programını kullandıklarının tespit edildiği kaydedildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.
Son Dakika Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB, korona tedbirlerince İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7,73 liradan başladı Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı