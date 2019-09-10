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Ankara'da 'bylock' operasyonu: 39 gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.

Ankara'da 'bylock' operasyonu: 39 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber:  ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:31 Kaynak: DHA
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