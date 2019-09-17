Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı
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ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.
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