Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı

55 dakika önce

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İzmir'de FETÖ soruşturması! 14 kişi hakkında yakalama kararı
Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'bylock' operasyonu: 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]