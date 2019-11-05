Son Dakika Haberleri: Ankara'da "ByLock" operasyonunda 94 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da 'ByLock' operasyonunda 94 gözaltı kararı

Ankara'da "ByLock" operasyonunda 94 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 67'si yakalandı.

Ankara'da

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 67'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 67 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Valilik, "Ankara'da patlama" iddialarını yalanladı: Sesler taş ocağından geliyor Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da "ByLock" operasyonunda 94 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]