Ankara'da "ByLock" operasyonunda 94 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 67'si yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 67'si yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 67 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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