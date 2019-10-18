Son Dakika Haberleri: Ankara'da ByLock'tan 20 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da ByLock'tan 20 gözaltı kararı

Ankara'da ByLock'tan 20 gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da ByLock'tan 20 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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