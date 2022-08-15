Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada

15.08.2022 18:08
Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada

Ankara'da cadde ortasında kadınları taciz eden şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da cadde ortasında kadınları taciz eden şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attığı görüldü.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.T.A. (28), yoldan geçen kadınlara tacizde bulundu. M.T.A, taciz ettiği bir başka kadının kendisine tepki göstermesi üzerine kadını otomobillerin önüne attı. Polis ekipleri M.T.A.'yı evinin önünde yakaladı. Şahsın kadınları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mağdur kadının avukatı Esin Saldır, tacizci M.T.A.'nın çocukluğundan beri psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve pipolar tanısı konulduğunu belirtti. Avukat Saldır, "M.T.A. hakkında önce bir başka kıza yanaktan makas almak suretiyle başlattığı cinsel saldırı daha sonra müvekkilime yönelik hem cinsel saldırı hem de kasten yaralama suçu işlemek silsilesiyle devam etmiştir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söylenen şahsın adli kontrol tedbirleri altında tutulup, tedavisinin yapılmasını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu binlerce çocukla taçlandırıldı Büyük Zafer'in 100. yıl coşkusu binlerce çocukla taçlandırıldı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement