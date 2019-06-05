Son Dakika Haberleri: Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı

1 saat önce

Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehri adeta terk etti. Başkent'in hem yaya hem araç trafiği en yoğun caddelerinden olan Tunalı Hilmi'de yollar ve kaldırımlar bomboş kaldı.

Günün her saati hınca hınç dolu olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı'nda ve Başkent'in merkezi yerlerinden olan Sıhhıye, Opera, Ulus ve Kolej'de ise araç trafiği neredeyse yok denecek kadar azdı. Trafiğin olmaması Ankara'da kalan şoförlere ise rahat bir nefes aldırdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ankara, Güncel
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