Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı
1 saat önce
Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
9 günlük Ramazan Bayramı
tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehri adeta terk etti. Başkent'in hem yaya hem araç trafiği en yoğun caddelerinden olan Tunalı Hilmi'de yollar ve kaldırımlar bomboş kaldı.
Günün her saati hınca hınç dolu olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı
'nda ve Başkent'in merkezi yerlerinden olan Sıhhıye, Opera, Ulus
ve Kolej'de ise araç trafiği neredeyse yok denecek kadar azdı. Trafiğin olmaması Ankara'da kalan şoförlere ise rahat bir nefes aldırdı. - ANKARA
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi
Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü
Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı