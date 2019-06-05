Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı, şoförler rahat bir nefes aldı
31 dakika önce
Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı, şoförler rahat bir nefes aldıANKARA - Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
'da cadde ve sokaklar boş kaldı, şoförler rahat bir nefes aldı
ANKARA - Ankaralılar bayramda tatil yolunu tutunca cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
9 günlük Ramazan Bayramı
tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehri adeta terk etti. Başkent'in hem yaya hem araç trafiği en yoğun caddelerinden olan Tunalı Hilmi'de yollar ve kaldırımlar bomboş kaldı.
Günün her saati hınca hınç dolu olan 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı
'nda ve Başkent'in merkezi yerlerinden olan Sıhhıye, Opera, Ulus
ve Kolej'de ise araç trafiği neredeyse yok denecek kadar azdı. Trafiğin olmaması Ankara'da kalan şoförlere ise rahat bir nefes aldırdı.
Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi
İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler
Hindistan'da termometreler 50'yi gösterdi
Hastanede büyük skandal! Doktor sedyeye çıkıp hastayı dövdü