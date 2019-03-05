Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çakallar Köye İndi

Ankara'da Çakallar Köye İndi

8 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köye inen çakallar bir köylü tarafından görüntülendi.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köye inen çakallar bir köylü tarafından görüntülendi.

Beypazarı'nın Oymaağaç köyünde traktörü ile yolculuk yapan bir köylü, köy girişinde çakallarla karşılaştı. Çakal sürüsünü köyün bu kadar yakınında gören bir vatandaş, cep telefonu ile sürüyü görüntüledi. Çakalları köylünün çağırması ise ilginç anların yaşanmasına neden oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

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