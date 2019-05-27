Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'çakarlı araç' uygulamasına son: Yavaş'ın makam aracından söküldü

Ankara'da 'çakarlı araç' uygulamasına son: Yavaş'ın makam aracından söküldü

3 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.

Ankara'da 'çakarlı araç' uygulamasına son: Yavaş'ın makam aracından söküldü, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla geçen hafta yayımlanan ve "Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecektir." şeklindeki genelgenin ardından araçlardaki çakar lambalarının sökülmesine başlandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:08 
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya
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