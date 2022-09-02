Yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

02.09.2022 19:34
Yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

Ankara'da çakıl taşı yüklü kamyonun yokuş yukarı çıkarken devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Ankara'da çakıl taşı yüklü kamyonun yokuş yukarı çıkarken devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Zafertepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan F.Ç. idaresindeki 06 ZPD 12 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon, ağırlığın arkada kalmasından dolayı geri kaçtı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Sürücüyü vatandaşlar araçtan çıkardı ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

"Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım"

Marketten evine doğru giderken kazayı gören ve hemen yardıma koşan Cuma Özlalek isimli vatandaş, "Marketten geliyordum. Kamyonda yolun ortasında kaldı ve yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başladı. Kamyon sürücüsü, kamyonu kurtarmak için direksiyonu kıvırdı ve takla attı. Sonra biz arkadaşı kurtarmak için koşarak geldik. Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım. Şoföre seslendik iyi misin, bir şeyin var mı diye, iyiyim dedi. Burası dik bir yokuş olduğu için sık sık böyle kazalar yaşanıyor" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü - Son Dakika

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