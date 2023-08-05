Ankara'da çakmak gazı koklayan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ankara'da çakmak gazı koklayan çocuğun cansız bedeni bulundu

05.08.2023 14:54

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çakmak gazı kokladığı iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuğun parkta hareketsiz bir şekilde bulunduğu bildirildi. Park bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocuğun çakmak gazından zehirlendiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara'da çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuğun parkta cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEKÇİ İHBAR ETTİ

Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'ndeki bir parkta iddialara göre 13 yaşındaki Osman Can Ç., gece çakmak gazı koklamaya başladı. İlerleyen saatlerde yerde bir çocuğun hareketsiz durduğunu gören park bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Osman Can Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ankara'da Çakmak Gazı Koklayan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Hayatını kaybeden çocuğun ilk belirlemelere göre çakmak gazından zehirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu netleşeceği belirtildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Çakmak Gazı Koklayan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

"ANNESİ FERYAT ETTİ"

Olayın tanıklarından Fethi Altıntaş, "Park bekçisi sabah yerde yatan birini görmüş. İlk başta uyuyan birisi sanmış. Ağzında karıncaların gezindiğini görünce de öldüğünü anlamış. Ardından polise haber vermiş. Sonra ben de park geldim. Yerde bir çocuk yatıyordu. Bir süre bekledik burada. Çocuğun çakmak gazı kullandığı için öldüğü söylendi. Vücudunda bir iz yoktu. Çocuğun annesi feryat etti çocuğunu görünce. Ardından da cesedi toplayıp götürdüler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Osman Can, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çakmak gazı koklayan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da çakmak gazı koklayan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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