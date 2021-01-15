Ankara'da çalınan otomobil kundaklanmış halde bulundu - Son Dakika
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Ankara'da çalınan otomobil kundaklanmış halde bulundu

Ankara'da çalınan otomobil kundaklanmış halde bulundu

15.01.2021 06:44

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınıp ateşe verilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınıp ateşe verilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan otomobilin plakasının sahte olduğunu belirlendi.

Olay, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 11 DT 208 plakalı otomobili çaldı. Şüpheli ya da şüpheliler, yolda bıraktıkları otmobili ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

PLAKA SAHTE ÇIKTIÖte yandan, polisin yanan araç üzerinde yaptığı incelemede plakanın da sahte olduğu tespit edildi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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