Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çalışma Ofisindeki Şüpheli Koli Panik Yarattı

Ankara'da Çalışma Ofisindeki Şüpheli Koli Panik Yarattı

57 dakika önce

Ankara'da çalışma ofisindeki şüpheli koli panik yarattıCaner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, beş katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, bomba şüphesiyle paniğe neden oldu.

Ankara'da Çalışma Ofisindeki Şüpheli Koli Panik Yarattı, System.String[]
Ankara'da çalışma ofisindeki şüpheli koli panik yarattı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, beş katlı apartmanın en üst katındaki çalışma ofisine bırakılan koli, bomba şüphesiyle paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.

Kızılay Mahallesi Sümer- 1 Sokak'taki apartmanın beşinci katındaki ofiste çalışanlar, içerideki sahipsiz koliyi görerek, polise haber verdi. Bölgeye gelen polis tarafından yapılan ilk incelemede kolinin bomba düzeneği olabileceğinden şüphelendi. Uzman desteği iseteyen polis, apartman sakinlerine binayı boşaltmalarını söyledi. Sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridiyle kapatan ekipler, sokak üzerinde biriken kalabalığı güvenli yere geçmesi konusunda uyardı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerle koliyi inceledi. Uzman ekibin kontrollü patlatma kararının ardından, polis megafonuyla mahalleliye anons yapıldı. Fünyeyle patlatılan kolinin içinden gazete çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

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