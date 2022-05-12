Ankara'da çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da çalıştığı iş yerinin sahibini tüfekle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Altındağ'a bağlı Anafartalar Mahallesi Hisar Caddesi'nde çanta imalatı yapılan iş yerinin sahibi Ziya İpek'in dün silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.M. (16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.