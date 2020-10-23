Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi

23.10.2020 14:51
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi yapıldı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi yapıldı. Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili'nin de katıldığı denetimde vatandaşlar, maske ve mesafe konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yurt genelinde alışveriş merkezi, cami ve spor tesislerine yönelik koronavirüs denetimi başlatıldı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de cami ve spor salonlarında denetim yapıldı. Denetime Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Belediye Başkanı Enver Demirel ile polis ekipleri katıldı. İlçedeki cami ve spor salonlarını gezen Kaymakam Sevgili, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Sevgili, pazartesi gününden beri her gün farklı alanda denetim yaptıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız talimatı doğrultusunda bugün ilçemizde 302 personelle, 2 AVM, 72 tane spor merkezi ve 128 cami denetleniyor. Denetimlerimizde görüyoruz ki vatandaşlarımız büyük ölçüde maske kurallarına uyuyor. Ama önümüzdeki günler kış aylarına gireceğiz, vatandaşlarımız daha çok kapalı ortamda bulunacaklar. Kapalı ortamdaki en önemli konu da mesafe kuralına uymaktır" diye konuştu.

İlçedeki tüm camilerde de temizlik yapıldığını ve hepsinin girişinde dezenfektan bulunduğunu belirten Sevgili, "Camiye gelen vatandaşlar kendi seccadeleri ile geliyor. Seccade getirmeyen vatandaşlara da cami tarafından tek kullanımlık seccade veriliyor" dedi.


Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi
Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı, İzzettin Sevgili, Etimesgut, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da cami ve spor salonlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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