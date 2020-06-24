Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadelede kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerde, normalleşme sürecinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı. Ankara'da da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı. Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı. Cami içerisinde şeritlerle belirlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak namazı kıldı. Yanlarında seccade ve maske bulunmayan kişilere, cami görevlilerince maske ve seccade verildi. Vatandaşlar namaz sonrasında Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua etti.

Namaz sonrası camiden çıkanlar, uzun süredir camide ibadet etmeyi özlediklerini ve camilerin açılmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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