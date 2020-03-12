Ankara'da camilerde cuma öncesi virüs temizliği - Son Dakika
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Ankara'da camilerde cuma öncesi virüs temizliği

6 saat önce

ANKARA'da, cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Ankara'da camilerde cuma öncesi virüs temizliği, System.String[]

ANKARA'da, cuma namazı öncesinde bütün camiler, koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kapsamda Ankara'daki bütün cami, mescit ve Kur'an kurslarında koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Belediyeler ile iş birliği içerisinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları ile camiler, yarın kılınacak cuma namazına hazır hale getirildi.

Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, cuma namazı öncesi ilçedeki tüm camilerin dezenfekte edildiğini söyledi. Topçu, "Koronavirüs gibi virüslere karşı tedbir amaçlı dezenfekte etmeye başladık tüm ibadethanelerimizi. Her gün yaklaşık 10 camimiz bu şekilde belediyemizin temizlik ekiplerince özel maddeler kullanılarak yapılıyor. Hem cemaatimizin, vatandaşımızın gönül rahatlığıyla camiye devam edebilmesi, cemaate, namaza, Cuma'ya gelebilmeleri noktasında onlar için de bir güven verici oluyor. Bu kapsamda inşallah 1 haftadır devam eden bu dezenfekte sürecimiz yakın zamanda tamamlanacak" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR'

Camilerin rutin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını, cuma namazı öncesinde yapılan hijyenik temizliğin koronavirüse karşı tedbir amaçlı olduğunu ifade eden Topçu, "Özel kimyevi maddelerle virüse karşı tedbir amaçlı, diğer otobüslerde, toplumun ortak kullandığı alanlarda yapıldığı gibi dezenfeksiyon maddeleri kullanılarak özellikle belediyemizin teknik ekibi bu konuda bu temizliği hassasiyetle yapıyorlar. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu belli periyotlarla yine yapılmaya devam edilecek. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsunlar inşallah. Camilerimiz yine aynı şekilde ibadete devam edecek" dedi.

Camilerde Cuma hutbesinde geçen hafta olduğu gibi bu hafta da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve temizlik konusunun işleneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camilerdeki çalışmalar

-Müftü Topçu'nun açıklaması

-Detay

Haber-Kamera:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Celal ATALAY/ANKARA, -


Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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