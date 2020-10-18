Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü

18.10.2020 23:20

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, camide kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay Ankara'nın Çubuk ilçesi meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra camiye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme sonucunda cami içerisinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken camide bulunan elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü. Camide kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti.

(Mehmet Kalay - Neslihan Demirer/İHA)

Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü
Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü
Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü
Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü

İtfaiye, Yangın, Ankara, Çubuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Ankara'da camiye yıldırım düştü - Son Dakika

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