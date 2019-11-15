Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çanakkale'nin talepleri tek tek yerine getiriliyor
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Ankara'da Çanakkale'nin talepleri tek tek yerine getiriliyor

6 saat önce

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Lapseki Kaymakamı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Tarım ve Orman İl Müdürü, Ziraat Odası başkanları, Ankara'da AK Parti Çanakkale milletvekillerini ziyaret etti.

Ankara'da Çanakkale'nin talepleri tek tek yerine getiriliyor, System.String[]

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Lapseki Kaymakamı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Tarım ve Orman İl Müdürü, Ziraat Odası başkanları, Ankara'da AK Parti Çanakkale milletvekillerini ziyaret etti.


Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizin dinamikleriyle bugün bir araya geldik. Şehrimizin tüm taleplerini geniş bir şekilde istişare ettik. Tarımı daha ileri taşımak, iş adamlarımızın beklentilerini yerine getirmek adına önemli kararlar aldık. Çanakkale'mizin aynı anda tüm kesimleriyle beraber büyümesi için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ankara'daki yoğun programlarımızdan dolayı Çanakkale'mize gelemesek de taleplerin yerine getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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