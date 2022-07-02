Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde eşi D.F.S. ile boşanma aşamasında olan Y.S. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. tabanca ile eşi D.F.S.'yi vurdu. Ardından Y.S. aynı tabanca ile kafasına ateş etti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.S.'nin hayatını kaybettiğini, eşi D.F.S.'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"ÖNCEDEN EVLERİNE BİRKAÇ KEZ POLİS GELDİ"

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülcan, "Eşini öldüren şahsı tanımıyorum. Benim kardeşim aynı binada oturuyor. Duyduğuma göre 2 el ateş edilmiş. Önceden de evlerine birkaç kez polis geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.