- Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı - Son Dakika

- Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı

- Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı Ankara'da bir kadının çantasını çalan iki hırsız, mahalleliler tarafından kovalandı.

- Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı

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ANKARA - Ankara'da bir kadının çantasını çalan iki hırsız, mahalleliler tarafından kovalandı. Taksiye binerek bölgeden kaçan hırsızlar, daha sonra çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmasıyla yakalandı. Kapkaççılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki satranç müzesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yan yana yürüyen iki hırsız, karşı istikametten kendilerine doğru yürüyen bir kadının çantasını kolundan çekerek çaldı. Kapkaç olayını fark eden mahallelilerden 13 kişi, hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar bir süre koştuktan sonra bir taksiye binerek kayıplara karıştı.

Olayın ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kapkaççı şahsa yönelik çalışma başlattı. Şahıslar, kamera görüntüleriyle tespit edildi ve şahısları bulmak için harekete geçildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, kimlikleri belirlenen şahıslara yönelik yaptıkları çalışmanın ardından şahısları yakaladı., Kadının çantasını çalan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Ankara'da çanta hırsızlarını bekçiler yakaladı - Son Dakika
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