Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşıda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde "Limon Pazarı" olarak bilinen çarşıda sabah saatlerinde iş yerleri kapalıyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.