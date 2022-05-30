Ankara'da çatı katı yangını korkuttu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANKARA