Ankara'da çatı katı yangını korkuttu - Son Dakika
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Ankara'da çatı katı yangını korkuttu

30.05.2022 22:11
Ankara'da çatı katı yangını korkuttu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da çatı katı yangını korkuttu - Son Dakika


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