Ankara'da çatı yangını - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında ilçeye bağlı Seğmenler Mahallesi 925 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın bir saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.