Ankara'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi'nde 2 katlı apartmanın çatısında köpek olduğu gören vatandaşlar, durumu Gölbaşı Belediyesi Hilal Birimi'ne bildirdi.

Gölbaşı ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu

Yaz aylarının korkulu rüyası geri döndü! Kene bir can daha aldı

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan

Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi