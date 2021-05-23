Ankara'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi'nde 2 katlı apartmanın çatısında köpek olduğu gören vatandaşlar, durumu Gölbaşı Belediyesi Hilal Birimi'ne bildirdi.
Ekip, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından köpeği yakalayarak çatıdan indirdi.
Köpek, Gölbaşı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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