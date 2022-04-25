DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

25.04.2022 10:59

- DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı Ankara'da terör örgütü DAEŞ ile irtibatta olduğu tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

- DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

ANKARA - Ankara'da terör örgütü DAEŞ ile irtibatta olduğu tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

TEM Şube tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan 12 şüphelinin yanı sıra firari şahısların da yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda şahıs yakalanmış, firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı
DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı
DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı
DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement