Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Şenol Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında bulunan Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Yunus E., Kanbur'u bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA

Murat Ulaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çay ocağında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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