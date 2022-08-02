Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak (3)

ANKARA'DA CEMEVİNE SALDIRI OLAYINDA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.