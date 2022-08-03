Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı

03.08.2022 22:13
Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı

Ankara'da cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkentte, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı yapıldıktan sonra 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler A.O.K., Ç.C.B. ve B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Mahkemede saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklanırken Ç.C.B. ve B.G. ev hapsi ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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