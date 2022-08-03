Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı

03.08.2022 22:50
Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı

ANKARA'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı.

ANKARA'da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı.

?Olay, 30 Temmuz'da Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde meydana geldi. 3 cemevine saldırı düzenleyen Ahmet Ozan K., olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli Ahmet Ozan K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Ozan K. ile irtibatı olduğu tespit edilen Çağdaş C.B. ve Baver G.'yi de gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, şüphelileri 'halkı kin ve düşmanlığa nefret', 'ibadet ve mezarlıklara zarar verme' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk etti. Şüphelilerden Ahmet Ozan K. tutuklanırken, Çağdaş C.B. ve Baver G. ise ev hapsine çarptırıldı.


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Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi. Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi. ATO'dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje ATO'dan üretken ekonomiye girişimci kazandırmaya yönelik proje
Kaynak: DHA

Ahmet Ozan, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da cemevlerine saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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