Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

27.04.2022 09:37

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.20 sıralarında, Polatlı ilçesi Eti Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. İddialara göre, ekran tamiri yapılacağıdan, kapağının sökülebilmesi için ısıtılan cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. O esnada bilgisayar üzerinde başka bir işle meşgul olan telefon tamircisi Nihat K. patlamanın etkisiyle kendisini kurtarmaya çalıştı.

Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi.

(Mehmet Kalay-İHA)

Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı
Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı
Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı
Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Polatlı, Patlama, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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